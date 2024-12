Movieplayer.it - 1923, il trailer della stagione 2 mette in guardia Harrison Ford: "Il ranch ti porterà alla morte"

Un anticipo delle nuove avventurecoppia formata daed Helen Mirren nelsecondaserie spinoff, che entra nel vivoguerra per il possessoterra. Il gran finale di Yellowstone ci ha regalato ilsecondadello spinoff, che anticipa l'inizioguerra per la terra di famiglia. Nella nuova, che arriverà in esclusiva streaming su Paramount+ dal 23 febbraio 2025, Spencer (Brandon Sklenar) intraprende il cammino verso casa nel Montana mentre la sua amata Alexandra (Julia Schlaepfer) parte per il suo viaggio transatlantico per trovare Spencer e rivendicare il loro amore. Nel frattempo, Jacob Dutton () è inrme dopo aver capito che la sua famiglia è sotto attacco mentre sua moglie Cara (Helen Mirren) prepara il suo fucile .