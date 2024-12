Ubriaco investì e uccise un uomo in scooter | agli arresti un 67enne residente in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri di Sabaudia hanno tratto in arresto nella giornata di ieri undi 67 annia Sezze. L’arresto è stato eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di. L’è stato condannato a 4 anni di reclusione per i reati di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza, commessi nel 2011 a Pontinia.L’incidente del 2011I fatti risalgono al 16 agosto 2011, quando l’, alla guida della propria auto in stato di ebbrezza, rimase coinvolto in un incidente stradale che si rivelò tragico. Durante il sinistro, l’autoil conducente di un ciclomotore, che riportò gravi lesioni. La vittima, ricoverata presso l’ospedale Santa Maria Goretti di, morì il 7 settembre 2011 a causa delle ferite riportate.Conseguenze giudiziarie e arrestoL’, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato in via definitiva.