Teatro | omaggio a Mario Scarpetta a vent’anni dalla scomparsa

Leggi su Ildenaro.it

Prospet rende, nel ventesimo anniversario della sua. Come ogni anno, l’agenzia che ha prodotto tutti i maggiori spettacoli dell’artista, promuove lunedì 16 dicembre prossimo, alle 20, una serata di ricordo dicon i suoi amici e con professionisti del mondo teatrale. L’incontro si terrà da Madalù eventi, in via Ferrante Loffredo, 15 – nelle adiacenze di piazza Nazionale – a Napoli.L’ripercorrerà la storia umana e teatrale dell’artista della dinastia teatrale partenopea più importante e longeva d’Italia, pronipote di Eduardo e nipote di Vincenzo, scomparso prematuramente, il 14 novembre 2004, all’età di 51 anni.Il programma del ventennale si aprirà con la proiezione del film “Viva gli sposi”, il testo teatrale originale chetrasse da Gogol’, ?echov e Zoš?enko, ripreso dal regista Massimo Andrei.