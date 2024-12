Ilgiorno.it - Pietro Garioni stroncato da un malore improvviso: morto a 45 anni il campione di baseball di Codogno

(Lodi) - Ex lanciatore del67 e degli Old Rags di Lodi èimprovvisamente nella tarda serata di ierida unmentre era a casa della compagna a Casalpusterlengo:, 45, era nato a Milano ma ha abitato da sempre ain via Garibaldi dove da oggi il feretro è esposto per l'ultimo saluto prima della celebrazione dei funerali che saranno officiati martedì alle 14.30 in chiesa parrocchiale sempre aera stato undel batti e corri cominciando a muovere i primi passi nella sua città sul diamante di viale Resistenza per poi fare il salto nella squadra di Lodi e quindi approdare nel 2013 nelRebecchi di Piacenza. Il 45enne lascia la compagna Paola, il figlio piccolo e la mamma Liliana.