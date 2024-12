Ilgiorno.it - Parcheggio nuovo in località Castello per turisti e residenti

Unpraticamentedi zecca per la comunità e i. Nelle scorse settimane si sono infatti conclusi i lavori di rifacimento integrale delin, un’importante opera a servizio del turismo per lemontane e il territorio. "L’intervento, per un importo complessivo di 141.000 euro, è stato realizzato grazie al contributo di 70.000 euro finanziati dalla Comunità montana con fondi regionali, mentre la restante parte è stata coperta con fondi di bilancio comunale – annuncia il sindaco di Novate Mezzola Fausto Nonini -. I lavori hanno interessato il rifacimento completo della pavimentazione, con l’utilizzo di una soluzione semidrenante in autobloccanti in alternativa al classico manto d’asfalto. Nell’ambito della riqualificazione, sono stati apportati ulteriori miglioramenti sia estetici che funzionali".