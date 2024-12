Lapresse.it - Manovra, opposizioni scrivono a Fontana: “Impossibile esaminarla”

Tutte le, eccetto Azione, hanno scritto una lettera al presidente della Camera Lorenzochiedendo di valutare l’inammissibilità di un emendamento allapresentato ieri sera in commissione Bilancio. Il testo della lettera“Con la presente desideriamo sottoporre alla Sua attenzione alcune rilevanti criticità che emergono dall’esame del complesso emendamento 2.62 all’AC 2112- bis presentato in V commissione nella serata del 14 dicembre. In primo luogo, appare evidente come la struttura estremamente eterogenea dell’emendamento comprometta significativamente la possibilità per i deputati di esprimere una scelta libera e consapevole sulla volontà legislativa. Il testo raccoglie disposizioni che trattano ambiti normativi del tutto distinti, spaziando, a titolo esemplificativo, dalla fiscalità diretta e indiretta alle politiche sanitarie, dagli interventi per il Mezzogiorno al rifinanziamento di fondi per missioni internazionali, sino a modifiche in materia di giustizia tributaria e incentivi all’occupazione.