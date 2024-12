LIVE – Staffetta femminile Hochfilzen 2024 biathlon | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedella4×6 km di, seconda tappa della Coppa del Mondo/2025 di. Ultima giornata di gare sulle nevi austriache: le prime a scendere in pista per la prova a squadre sono le donne, mentre nel primo pomeriggio toccherà agli uomini. La Svezia, reduce da una due giorni al di sotto delle aspettative, vuole bissare il successo ottenuto a Kontiolahti nella primo appuntamento della stagione. Missione non semplice vista l’assenza di Hannah Oeberg, non in forma ottimale. Rispetto alla scorsa settimana non c’è nemmeno Andeon, con i tecnici svedesi che hanno preferito schierare Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Ella Halvaon ed Elvira Oeberg a chiudere.IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DILE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATECOPPA DEL MONDO/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GAREVisto il quartetto rinnovato della Svezia, il ruolo di favorita per la vittoria è ricoperto dalla Francia, che scende in pista con Julia Simon in apertura, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chaveau e Lou Jeanmonnot.