Ilrestodelcarlino.it - Impresa Moie Vallesina. La Jesina stesa al 90esimo

: Barigelli, Gregorini, Cameruccio, Carboni (40’ st Pierpaoli), Balducci, Marini, Nardone, Mosca (30’ st Costantini), Pieralisi, Paolucci (23’ st Nacciarriti), Giampaoletti. All. Rossi.: Cappuccini, Myrtollari, Zandri, Di Gennaro, Zagaglia, Lapi, Massei, Paradisi, Tittarelli (16’ st Cordella), Borocci (35’ Russo), Zang Owona. All. Omiccioli. Arbitro: Pigliacampo di Pesaro Rete: 45’ st Giampaoletti. Ilcentra l’. La squadra di Rossi rialza la testa nella partita più sentita e importante della stagione. Ilvince contro la(anche in Coppa Italia erano stati i rossoblu alla fine a qualificarsi contro i leoncelli), proprio all’ultima curva, tornando alla vittoria dopo due sconfitte di fila. A decidere un gol quasi allo scadere di Giampaoletti chiudendo con il sorriso l’anno e il girone di andata.