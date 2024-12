Romadailynews.it - Buon compleanno Red Ronnie, Raina Kabaivanska, Chiara Basso

, Red, Antonio Marotta, Marco Messeri, Luca Sofri, Alfredo Bazoli, Valentina Esposito, Andrea Occhini, Giorgia Sottana, Tatiana Bonetti.Oggi 15 dicembre compiono gli anni:, giornalista;, soprano; Natalino de Rossi, ex calciatore; Bruno Baveni, ex calciatore, allenatore, dirigente; Maria Lenti, politica, poetessa; Bruno Gioia, ex calciatore; Lorenzo Piretto, arcivescovo; Alberto Zorzoli, politico; Anna Teresa Eugeni, attrice, doppiatrice; Silvano Boroli, politico, imprenditore; Massimo di Domenico, ex tennista; Flavio Ermini, poeta, saggista; Antonio Marotta, politico; Marco Mattolini, regista, sceneggiatore; Fausto Inselvini, ex calciatore, allenatore; Marco Messeri, attore; Red(Gabriele Ansaloni), conduttore tv; Gabriele Geretto, allenatore di calcio; Guido Guglieminetti, bassista, compositore; Lorenzo Signorini, organista, compositore.