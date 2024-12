Game-experience.it - Astro Bot, le vendite non sono straordinarie ma i premi ai TGA 2024 potrebbero migliorare la situazione

Mat Piscatella, analista di Circana, ha affermato che lediBot nonstate, ma iricevuto in occasione dei The Game Awardspotrebbe cambiare le cose.Piscatella ha sottolineato attraverso i suoi canali social che entro la fine di ottobre il titolo sviluppato da Team Asobi si è classificato al 14° posto tra i giochi PS5 più venduti negli Stati Uniti per incassi, ed al 27° posto assoluto.Ma come abbiamo accennato ad inizio articolo, la vittoria del prestigioso Game of The Year ai The Game Awardspotrebbe far aumentare in modo importante lediBot, con tanti giocatori interessati a mettere le proprie mani su uno dei migliori titoli dell’anno.Mat Piscatella ci ha tenuto però a precisare che questi rinnovato successo commerciale del nuovo platform di Team Asobi potrebbe dipendere principalmente dalle strategie promozionali di Sony.