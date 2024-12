Isaechia.it - Andreas Muller e Veronica Peparini, a Verissimo le immagini inedite della proposta di nozze a La Talpa

Oggi sono stati ospiti acondotto da Silvia Toffanin, i due coreografi ed ex concorrenti de La, coppia nel lavoro e nella vita, e genitori delle gemelline Penelope e Ginevra.Durante la loro partecipazione al reality condotto da Diletta Leotta, si era vociferato di unadi matrimonio da parte di Àndreas a, (Clicca QUI per l’articolo in merito), ma non essendo mai stata mostrata, molti avevano pensato fosse una fake news. Invece oggi Silvia Toffanin ha mandato in onda la clip, anticipandola con queste parole:Voi avete partecipato a Laed è successo qualcosa che non è stato ancora mostrato. Noi c’eravamo e abbiamo il filmato.Nella clipha dichiarato:Io ene abbiamo passate tantissime, abbiamo vissuto il nostro amore contro pregiudizi e barriere, abbiamo messo al mondo due meraviglie e voglio fare un nuovo passo in avanti verso questo amore e quindi voglio chiedere ase vuole sposarmi.