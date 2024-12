Lanazione.it - Allarme vespa velutina. Un ’detective’ per trovarla

Come molte specie animali e vegetali introdotte in un habitat che non è quello nativo, anche lafuori dall’estremo Oriente di cui è originaria ha prodotto danni incalcolabili per la popolazione delle api europee ed è una vera minaccia per la loro sopravvivenza. La sua presenza nelll’Empolese Valdelsa per il momento sembra limitata a un paio di avvistamenti sul Montalbano, nell’area di Anchiano a Vinci, e nella zona del Padule, in comune di Cerreto Guidi. L’ultimo avvistamento segnalato dal sito www.stop.it che traccia tutti i rilevamente ufficiali di questo insetto risale all’agosto scorso proprio sul territorio del comune mediceo. Il problema e la minaccia che la presenza dellarappresentano per le api autoctone sono talmente seri che anche la Regione Toscana sta cercando mezzi efficaci per contrastarne la proliferazione attraverso l’unico sistema attualmente praticabile: la rilevazione dei nidi.