Alba Parietti e l’hater di Chieti | Ho denunciato ma è solo il primo della lista Ci vogliono multe salate ed esilio dai social

Esasperata dalla mole di insulti e commenti raccapriccianti che, come quasi tutti i personaggi pubblici, riceve sotto i suoi post,ha deciso di denunciare. E ha iniziato con uno dei suoi hater più feroci. «Una delle sue offese l’ha scritta sotto un mio post nel quale ricordavo un ragazzo morto in un incidente», racconta al CorriereSera, «in questo contesto di dolore, lui vomitava nefandezze». Dopo la denuncia dello scorso 11 ottobre per diffamazione e minaccia, i carabinieri gli hanno bussato alla porta e gli hanno sequestrato il cellulare. Si tratta di un uomo di 55 anni di, in Abruzzo. Dal suo profilo, rigorosamente fake, l’utente affermava di abitare vicino la casa di. L’incontro con l’attrice sotto i cui post lasciava spesso insulti e frasi sessiste avverrà in un’aula di tribunale.