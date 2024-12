Zelensky l’inquietante denuncia | La Russia sta utilizzando molti soldati della Corea del Nord

Leggi su Dayitalianews.com

Ladi Volodymyrè pesante e inquietante. Secono il presidente ucraino, lasta avvalendosi di miliziene per cercare di avere la meglio nell’invasione. “Ci sono già dati preliminari secondo cui i russi hanno iniziato a utilizzaredelnegli assalti: un numero notevole”, rivela il presidente ucraino, quando si è giunti al giorno 1.025 scatenata da Putin.“I russi li includono in unità combinate e li usano nelle operazioni nella regione di Kursk. Finora solo lì. Ma abbiamo informazioni che saranno utilizzati anche in altre zone del fronte”, evidenzia.Intanto, si registra una nuova ondata di attacchi reciproci con droni, abbattuti nella notte dalle difese aeree ucraine e russe. Secondo i media americani, lo staff di Donald Trump sta parlando con la Casa Bianca e con l’Ucraina per arrivare alla fineguerra quando il presidente eletto si insedierà ufficialmente.