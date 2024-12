Zonawrestling.net - WWE: Durante SmackDown Bianca Belair trova una nuova partner dopo l’assenza di Jade Cargill

L’episodio didel 13 dicembre è andato in onda senza, ma il suo nome è stato comunque al centro della conversazione.stavano andando forte come campionesse di coppia femminili, maè stata messa fuori gioco a causa di un attacco nel backstage. Questo ha lasciatoin una situazione complicata.l’episodio di, il General Manager Nick Aldis si è avvicinato aper informarla chediavrebbe portato alla revoca dei titoli.non voleva accettarlo, ma Naomi è intervenuta per offrirsi di aiutare. Nick Aldis ha chiarito chee Naomi dovranno dimostrarsi campionesse attive, il che significa che dovranno difendere i titoli già dalla prossima settimana. Aldis ha inoltre dichiarato che non ci sono ancora novità su chi abbia attaccato