Traffico Roma del 14-12-2024 ore 18 | 30

in corso un corteo in centro che partito da Piazzale del verano si sta dirigendo verso Piazza del Popolo chiusi al momento piazzale Brasile viale del Muro Torto nelle due direzioni isolata Piazza del Popolo inevitabili ripercussioni alin tutta la zona in particolarecongestionato sul lungotevere da Ponte Mazzini a Ponte Regina Margherita code su via del Foro Italico tra viale Tor di Quinto via Salaria nelle due direzioni sia persia per una riduzione di carreggiata sulla raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata esterna tra l'ardeatina e la Tuscolana segnalato anche un incidente all'altezza della Anagnina