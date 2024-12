Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-12-2024 ore 17:30

Luceverdedentro Parti dalla redazione in corso un corteo in centro che partito da Piazzale del verano si sta dirigendo verso Piazza del Popolo chiuso al momento piazzale Brasile inevitabili ripercussioni alin tutta la zona in particolarecongestionato sui Lungotevere da ponte Umberto Primo Ponte Regina Margherita da poco riaperta via del Foro Italico chiusa per lavori per tra viale Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico la chiusura lo ricordiamo si ripeterà anche domani dalle 7:30 alle 16 al momento segnalate comunque code viale Tor di Quinto in via Salaria nelle due direzioni su raccordo anulare Code in carreggiata interna dalla Flaminia alla Salaria è lungo la carreggiata esterna dalla Ardeatina alla diramazioneSud se lato anche un incidente all’altezza della Anagnina per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito