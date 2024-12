Sbircialanotizia.it - Sudcorea, oggi nuovo voto impeachment di Yoon: caccia ai ‘disertori’ di governo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Si tratta della seconda votazione, dopo quella fallita di sabato scorso, per rimuovere il presidente in seguito alla sua decisione di imporre la legge marziale, poi ritiratain Parlamento, 14 dicembre, sull'del presidentenoSuk Yeol. In una nota, l'ufficio del presidente dell'Assemblea nazionale di Seul ha annunciato che "data .