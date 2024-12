Ilgiorno.it - Rocio uccisa sulle strisce. Francesco Monteleone ha chiamato il padre quattro volte in pochi minuti: “Era sotto choc”

Milano – Le esigenze cautelari, ossia il pericolo di reiterazione del reato, “possono essere soddisfatte” con i domiciliari (senza braccialetto elettronico), “così da limitare la libertà di circolazione dell’indagato e impedire che ci siano occasioni di ripetizione di episodi analoghi”. Il gip Alberto Carboni, pur confermando l’impianto dell’accusa, ha disposto gli arresti domiciliari nella sua casa a San Vittore Olona per il camionista 24enne finito in carcere mercoledì per aver travolto e ucciso la giovane mammaEspinoza Romero in viale Renato Serra a Milano, per poi fuggire senza fermarsi a prestare soccorso. La nonna e i gemelli, che erano sul passeggino spinto via dain un gesto istintivoistanti prima dell’impatto, si sono salvati. Comparso ieri davanti al gip,, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Mario Mongelli, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.