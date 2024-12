Iltempo.it - Porro candidato in Puglia: la carta segreta del centrodestra per le regionali

Leggi su Iltempo.it

“La notizia è vera e sul serio, nel, pensano a Nicola, proprio ilgiornalista e gran conduttore che vedete da anni in tivù, come al personaggio giusto, ma soprattutto alla faccia giusta da candidare in, dove il centrosinistra governa e stragoverna, ininterrottamente, ormai da vent'anni”. Inizia così l'articolo di Fabrizio Roncone in merito alle trame della coalizione al governo, dove già si pensa al modo di strappare la regione agli avversari nel dopo Emiliano. Con l'uscita di scena di Raffaele Fitto, volato in Europa, ilha bisogno di un nome di peso, anche perché nel 2025 l'avversario sembra proprio essere Antonio Decaro, tra i più votati alle Europee. Roncone elenca i punti di forza di: “Arebbe molte caratteristiche giuste per essere un eccellente avversario di Decaro.