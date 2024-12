Ilfoglio.it - Paola Di Bello, il caso e l’essenza della fotografia

Nome:DiLuogo e anno di nascita: nata a Napoli, milanese di adozione dal 1973 Galleria di riferimento e contatti social:didi.com L'intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Quale ruolo attribuisci ale all’imprevisto nelle tue opere fotografiche? Tutto è cominciato nel 1983, ovviamente per. Avevo dimenticato di fissare unain Polaroid ed ero partita per le vacanze; dopo tre mesi, al mio ritorno - sorpresa! – la Polaroid era dorata e specchiante. L’effetto mi piacque talmente che decisi di farci un lavoro, anzi, vari esperimenti e lavori che poi definii Ossidazioni. In che modo hai iniziato a fare l’artista? Presto, ma non lo sapevo. Il mio rapporto con l'arte, quand'ero piccola, era limitato a ciò che vedevo intorno a me.