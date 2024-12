Bubinoblog - PALINSESTI 22-28 DICEMBRE 2024: LA RICCA OFFERTA DELLA TV GENERALISTA PER NATALE

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 22 al 28Rai1D: BellaFesta per TelethonL: Cena diM: Le Note del(21:45)M: Stanotte a RomaG:a Casa Cupiello (Teatro)V: AladdinS: 45° Festival del Circo di MontecarloCanale 5D: Tradimento 1°TvL: Grande FratelloM: Il Volo:ad AgrigentoM: Concerto diG: Il Conte di Montecristo (1/2) newV: Il Conte di Montecristo (2/2) 1°TvS: Vasco Rossi: I Magnifici 7Altre segnalazioniIl 24/1218:10 L'Eredità18:40 Messa didel PapaAltre segnalazioniDal 23/1214:10 – Film a tema natalizio16:10 – My Home My Destiny 1°TvRai2D: La Carica dei 102: Un Nuovo Colpo di CodaL: MulanM: UnMolto Scozzese 1°TvM:a Biltmore 1°Tv (21:35)G: BellaFesta (1/2)V: Storie di Donne al Bivio Prima Serata (1/2)S: Valzer dia Parigi 1°TvItalia 1D: Sono Lillo 1°Tv freeL: Attacco al Potere: Paris Has Fallen (4/4) 1°TvM: Una Poltrona per DueM: Miracolo nella 34a StradaG: Una Tata MagicaV: Codice d'OnoreS: Il Piccolo YetiAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Il NomeRosaM: Luca 1°Tv freeM: Il Paradiso Può AttendereG: DallAmeriCaruso: Il Concerto PerdutoV: Speciale Caro MarzianoS: Quinta Dimensione (1/4) newRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: film da definireM: Notting HillG: Assassinio sul Nilo 1°TvV:a Tutti i CostiS: MidwayAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioniDal 23/12, ore 7:40 – La Promessa RDal 23/12, ore 10:45 – Tempesta d'Amore 1°TvIl 25 e 26/12, 19:40-21:25 – La Promessa 1°TvLa7D: Revenant: RendivioL: La Torre di BabeleM: Un Marito per CinziaM: Parenti SerpentiG: Cose Nostre: MalavitaV: Nel Nostro Cielo un Rombo di TuonoS: In Altre Parole AncoraLa7DD: Miss MarpleL: BullM: Joséphine: Caro BabboM: The WomanG: Fuga dalV: Christmas Gym: La Festa delle MedaglieS: JosephineAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneTv8D: The Twilight Saga: EclipseL: I Tre Moschettieri: D'ArtagnanM: Un Principe Sotto l'AlberoM: film da definireG: L'Amore Non Va in VacanzaV: Il Tempo delle MeleS: 4 Ristoranti RNoveD: Che Tempo Che FaL: Little Big Italy RM: Maurizio Battista: Risate Sotto l'AlberoM: La Corrida (8/8)G: Cash or Trash: Xmas Edition (2/3)V: I Migliori Fratelli di CrozzaS: ABBA! 40 Anni di SuccessiAltre segnalazioninessuna segnalazioneAltre segnalazioninessuna segnalazioneLegenda1°Tv = prima visione1°Tv free = prima visione in chiaronew = nuova stagione, edizione o trasmissioneR = replica