Oasport.it - Pagelle gigante Val d’Isere 2024: Odermatt ritrova il sorriso, che rimonte dalle retrovie! Brilla De Aliprandini

Leggi su Oasport.it

MASCHILE VALMarco10: è tornato il Marcoche conosciamo. Una prima manche in cui parte in maniera guardinga e poi si scatena e una seconda manche in cui combatte con i segni, con gli scalini, con la nevicata battente e una visibilità terribile. Eppure, come un computer, arriva otto centesimi davanti a Feurstein, prendenodosi la vittoria, esorcizzando i fantasmi e mettendo a tacere le critiche. Oggi pressione sulle spalle ne aveva dopo tre uscite e l’ha gestita da fenomeno qual è.Patrick Feurstein 10: in tanti potevano provare a rimontare su ‘La face de Bellevarde’ viste le condizioni che trovavano gli ultimi a partire, ma a un passo dalla vittoria c’è arrivato lui. Partito con il pettorale 24, 24° tempo dopo la prima manche, arriva ad appena otto centesimi facendo tremaree prendendosi così il suo primo podio in Coppa del Mondo.