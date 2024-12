Oasport.it - Nuoto, Gretchen Walsh spaziale in vasca corta: oro iridato e record del mondo nei 100 farfalla

è letteralmente irreale in questi Mondiali 2024 diin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) si è trasformata nel suo palcoscenico su cui fare la mattatrice. Nella finale dei 100donne, l’americana ha realizzato il settimodelin questa settimana magiara, il terzo in serie nella specialità. Tradotto: un primato ogni volta che ha gareggiato su questa distanza nella rassegna iridata.La statunitense è stata in grado di esaltarsi ancora una volta con la sua bracciata potentissima e le subacquee in modalità “siluro”. Un altro sport quello che ha fatto vedere la nuotatrice degli States, portando il tempo limite a 52.71, crono praticamente da uomo, togliendo 16 centesimi al suoin semifinale.Poco da fare per le sue avversarie costrette ad ammirare tale superiorità.