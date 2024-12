Gamberorosso.it - Non c'è niente di più buono che una cena a base di formaggi: ecco i vini da abbinare (non solo rossi)

A meno che non si siano frequentati corsi sul vino, generalmente si pensa che con uno l'unico abbinamento possibile sia un buon rosso, magari pure un po' invecchiato. Cosa che, ovviamente, non è sbagliata in sé, ma che comporta un necessario approfondimento della materia: di qualeo si tratta? Di quale vino rosso stiamo parlando? Tannico o più agile? Maturato in legno o affinatoin acciaio? Ma soprattutto: siamo sicuri che sia con il rosso l'unico abbinamento possibile?Vino eo. Due mondi accomunati dalle tante sfaccettatureLa risposta è no. Perché come esistono tanti vitigni, tante zonecole con le loro caratteristiche peculiari, tante filosofie produttive, allo stesso modo esiste una tavolozza ampia e sfaccettata per ciò che riguarda i. Anzi i due mondi sono tanto vicini dal punto di vista storico e culturale che si potrebbero anche tracciare alcune analogie.