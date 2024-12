Terzotemponapoli.com - Napoli, tocca a Neres

Davidsarà il sostituto di Kvaratskhelia stasera ad Udine. Nell’edizione odierna ne parlano i due maggiori quotidiani sportivi. Di seguito quanto scrivono a riguardo Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport., l’uomo in più della formazioneCome riporta Il Corriere dello Sport, contro l’Udinese toccherà a David, attaccante del, prendere il posto dell’infortunato Kvaratskhelia. Sul brasiliano i tifosi hanno grandi aspettative: “L’uomo in più della formazione che oggi sfiderà l’Udinese al Bluenergy si chiama David: non nel senso di intruso, piuttosto di novità che al posto dell’infortunato Kvara avrà un’altra chance dal primo minuto in campionato 49 giorni dopo la prima e ultima finora in Serie A. Seconda da titolare 49 giorni dopo la prima contro il Lecce, al Maradona, il 25 ottobre: non andò granché bene, fu una giornata complessa per tutti”.