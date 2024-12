.com - L’inquinamento atmosferico fa impennare il rischio di coaguli nelle vene

Tra i vari effetti negativi sulla salute, ce n’è uno potenzialmente letale: a individuarlo, un gruppo di ricercatori statunitense che per oltre 17 anni ha seguito oltre 6.600 persone adulte residenti in sei diverse aree metropolitane.Dalle patologie cardiovascolari a quelle respiratorie, passando per quelle tumorali, ma anche la depressione. Sono diverse le conseguenze sull’organismo umano di un’esposizione prolungata al, e diversi studi ultimamente permettono di individuarne anche di nuove. In particolare, è appena stata individuata una relazione tra l’esposizione a lungo termine ale unmaggiore didi sangue che possono formarsiprofonde (con la conseguenza che, se non curati, potrebbero bloccare il flusso sanguigno e causare complicazioni anche molto gravi, compresa perfino la morte).