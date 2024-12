Anteprima24.it - Incidente in piazza Orsini: 70enne si sente male alla guida, ricoverato in codice rosso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoa Benevento. Probabilmente è stata una crisi glicemica quella accusata da un, nella mattinata di oggi,di una Mazda in, che ha dapprima perso il controllo della sua autovettura e poi urtato un altra vettura in sosta. L’uomo è stato cosìdal personale 118 all’Ospedale San Pio in. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale. Le condizioni delnon dovrebbero essere gravi.L'articoloinsiinproviene da Anteprima24.it.