Il Venezia non è il Manchester City, la Juve di Giuntoli e Thiago Motta pareggia con gli ultimi in classifica

Ilnon è il, ladicon gliinHanno cacciato Allegri come se fosse l’idraulico di Vinovo. Hanno quindi spinto una lunga teoria di lacché a perorare la causa della nuovantus. A descrivere il modestocome se fosse Italo Allodi. E a colorareda Guardiola. Quel che è accaduto allantus è qualcosa di mai accaduto nel calcio italiano. Hanno violentato oltre cent’anni di storia. E per chi? Per. Una roba da oggi le comiche. Con i tifosi dellantus appecoronati al suicidio del proprio club. Non tutti ma tanti.Allegri aveva capito tutto e la sera del suo addio fece capire a tutti cosa pensava di. A futura memoria.Questa sera allo Stadium ilultimo inhato 2-2.