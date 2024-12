Ilfattoquotidiano.it - I post sulla chirurgia plastica pullulano: la gen Z ha più familiarità col bisturi che col diario di scuola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Gli uomini si dividono tra quelli che prediligono il seno e quelli che, invece, sono fan accaniti del lato b”. È una frase decisamente mandata in soffitta dal politically correct. Quindi, adesso alle donne poco importa di avere glutei scolpiti e un seno alla Jessica Rabbit? Non proprio. In realtà, puoi anche farti crescere i peli sotto le ascelle, non truccarti e vestirti di lana caprina per non compiacere il patriarcato, ma guai a toccare la. E così, botox, filler e tutto quello che il dioci manda per farci sembrare più giovani (o quantomeno illuderci di esserlo) sono diventati una nuova tendenza social.Ad aprire il trend è stata Michelle Comi, nota influencer che ha avviato un crowdfunding con tanto di slogan persuasivo: “Con un piccolo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio”.