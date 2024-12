.com - I 10 trend gastronomici del 2025

Nel panorama sempre più dinamico del settore alimentare, ilsi preannuncia come l’anno della rivoluzione dello snacking. Secondo le previsioni di Whole Foods, colosso americano dell’alimentazione naturale e biologica, assistiamo a una trasformazione radicale nel modo di concepire e consumare gli spuntini. La recente acquisizione strategica di Mars nel mercato italiano non fa che confermare questa tendenza in crescita. Gli snack del futuro non saranno più semplici spezzafame, ma veri e propri momentiin miniatura, arricchiti da influenze etniche e accompagnati da storie avvincenti sulla loro origine e produzione.Il trionfo della pasta ripiena: l’Italia conquista il mondoUn fenomeno particolarmente interessante è quello che Whole Foods definisce “Ravioli Mania“. La pasta ripiena italiana sta vivendo una vera e propria età dell’oro, conquistando non solo il settore della ristorazione ma anche gli scaffali dei supermercati internazionali.