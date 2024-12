Isaechia.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi senza freni: “Inizio ad avere paura di Helena!”. Poi fa un commento (di pessimo gusto) su Luca

Nella Casa delha continuato ad esprimere il suo duro giudizio sul comportamento diPrestes.La cantante, che ha ammesso di nutrire un interesse perCalvani (legato da circa sei anni ad Alessandro Franchini), non ha per nulla gradito la vicinanza dell’attore toscano alla modella brasiliana, per la quale lei ha sempre manifestatointolleranza. Il suo fastidio è sfociato in una precisa accusa rivolta ache, secondo, si sarebbe avvicinato adper entrare nelle grazie dei telespettatori, dato che l’ex naufraga è molto amata da unafetta di pubblico.Come riportato da Biccy.it, durante una accesa discussione con l’attore, la cantante ha tuonato:Fai attenzione, perché se mi prendi per il cu*o alla ragazza alla quale ti hanno assegnato come educatore io mi arrabbio.