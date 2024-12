Ilfattoquotidiano.it - Atreju, Conte gela Schlein e il Pd: “Non saremo mai junior partner di un’altra forza. Alleanza organica snaturerebbe le nostre battaglie”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Noi nonmai il cespuglio o ildi nessunapolitica. Ho sempre detto che non siamo per un’col Pd o con le altre forze, perchéle”. Ospite di, la festa di Fratelli d’Italia a Roma, Giuseppeallarga il solco che divide il Movimento 5 stelle dal Pd, rifiutando – come ha già fatto la sua vice, Chiara Appendino – l’appello della segretaria dem Ellyalla costruzione da subito di un fronte unitario del centrosinistra verso le prossime elezioni politiche. “Noi vogliamo fare il nostro percorso, poi a tempo debito vedremo se ci sono, come speriamo, i presupposti per costruire un’alternativa di governo seria, credibile, solida”, dice il leader pentastellato intervistato da Mario Sechi, direttore di Libero ed ex portavoce della premier Giorgia Meloni.