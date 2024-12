Panorama.it - Ansia: la sindrome di Babbo Natale

Paradossale, ma durante le festività molte persone, anziché essere rilassate, vengono travolte da malumori e altri stati d’animo negativi. Troppe aspettative dalla famiglia, oppure nessuno con cui stare insieme, oppure contrasti e altro ancora. E così si impennano le vendite di quei farmaci che «tranquillizzano».Quelle tavolate di parenti, quelle serate infinite nell’attesa della mezzanotte e poi lei, il convitato di pietra: l’. Per i conflitti familiari, per le domande che ti faranno, per il fratello ricco che però ti invidia o la sorella in difficoltà che - lo sai già - chiederà un prestito. Per i regali che hai fatto (non all’altezza?), per i chili in agguato dopo mesi di dieta e per le discussioni che, è inevitabile, andranno sulla politica e finiranno in scontri aperti. La tensione dei ragazzi cui verrà chiesto conto del rendimento scolastico o dei programmi per il futuro, delle giovani coppie alle quali tutti domanderanno quando allargano la famiglia - e magari non possono, o non ci pensano proprio, e comunque sono fatti loro - e la paura struggente degli anziani: passare ilda soli.