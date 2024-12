Panorama.it - Vini, i tesori della Valpollicella

Leggi su Panorama.it

Sei ettari, di cui quattro vitati a Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara Praticamente una boutique a cielo aperto di vitigni autoctoni, coltivati ad alberello, immersa in un suggestivo scenario puntellato da ulivi, cipressi, querce secolari e tradizionali marogne (muretti a secco). Siamo in Valpolicella, per la precisione a Tenuta Villa Bellini, dimora storica del Settecento, oggi rinomata cantina di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, dove, grazie a una viticoltura rigorosamente biologica di precisione «non per moda, ma per passione» come tiene a precisare la proprietà, anche nel rispetto del meraviglioso brolo (antico orto), si producono soltanto grandi. Cinque le referenze, tutte proposte in una veste molto raffinata, essenziale, giocando con le parole si potrebbe dire «sobria».