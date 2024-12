Ilrestodelcarlino.it - Truffa di Prisca Carletti: risparmiatori beffati si costituiscono parte civile

I risparmi del marito camionista e quelli di un 59enne che aveva perso anche il lavoro. Sono due deidella ex brokerche ieri si sono costituitinel procedimento a carico dell’indagata. La prima è un’anziana osimana che è dovuta tornare a vivere con la figlia dopo aver perso 300mila euro. Il secondo è un cittadino di Castelfidardo che oggi, per campare, deve vestirsi alla Caritas. Ieri mattina il 59enne era in tribunale a rimuginare su quanto subito e quanto perso. Soldi che probabilmente non rivedrà più. "Mi sono fidato di quella donna perché lavorava in banca - ha detto Marco Bugari - e proprio la mia banca me l’aveva fatta conoscere. Io non volevo guadagnare chissà che, avevo dei soldi dae la banca mi aveva detto perché non fai degli investimenti invece di tenerli nel conto che non ti rendono.