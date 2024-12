Tg24.sky.it - Strage di Calenzano, carrello sollevato all'origine dell'esplosione

Leggi su Tg24.sky.it

Sarebbe un, vicino alla nube di vapori dei carburanti, la probabile causao scoppio nel deposito Eni di, in provincia di Firenze, che ha provocato 5 vittime lo scorso 9 dicembre.Secondo quanto trapela dall'inchiestaa Procura di Prato al momento, nelle vicinanzea pensilina numero 6 era in atto il sollevamento di un, tramite un macchinario, proprio in concomitanza alla formazione di una nube di vapori di carburanti. La vicinanza di questa operazione potrebbe aver contribuito all'innesco. La ricostruzione in base ai rilieviLa mattinaal deposito Eni di(Firenze) erano in corso due distinti interventi di manutenzione agli impianti. Uno alla pensilina numero 7, accanto a quella, riguardava una condotta di alimentazione per il carico di carburante ai camion.