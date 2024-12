Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 13 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

13, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva einvernali in grande evidenza quest’con i massimi circuiti internazionali di sci di fondo, biathlon, skicross, snowboardcross e salto con gli sci a tenere banco. Da non dimenticare, poi, la terza e ultima prova di discesa femminile in preparazione allo Speed Opening dello sci alpino per le donne, prevista quest’sulle nevi di Beaver Creek (USA).Da considerare poi i Mondiali di nuoto in vasca corta nella loro quarta giornata a Budapest (Ungheria), con gli azzurri che cercheranno di rimpinguare il loro bottino in termini di medagliere, senza dimenticare il sorteggio dei gironi per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, il Mondiale per club di volley e l’Eurolega di basket, con l’Olimpia Milano attesa a un esame di maturità contro il Barcellona in terra catalana.