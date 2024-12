Scuola arrivano i vincitori del concorso Pnrr 2023 Migliaia di docenti costretti a lasciare le classi | Pagano i nostri studenti

Leggi su Open.online

Le scuole italiane stanno accogliendo, in queste settimane, idel, bandito all’epoca per rispettare gli impegni presi dall’Italia con l’Unione europea. In base agli accordi del governo Draghi con la Commissione europea, infatti, il nostro Paese si è impegnato ad assumere 70mila nuovientro il 2026. Per raggiungere questo obiettivo ambizioso, ilè diventato lo strumento cruciale, ma ha creato non poche difficoltà nelle scuole. Le procedure sono andate a rilento e le prove di alcuneconcorsuali sono ancora in corso. Mentre molti deistanno entrando ora nella classe che gli spetta. Ma dietro questi ingressi si nasconde un effetto collaterale che sta generando un forte disagio: molti insegnanti si ritrovano a doverla propria classe prima di quel che pensavano, lasciando gli alunni a metà anno scolastico.