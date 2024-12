Ilrestodelcarlino.it - Ristorante col colore giallorosso della Roma calcio: guerra di insegne a Rimini

, 13 dicembre 2024 – In ‘salotto’ scoppia ladelle. Pomodiscordia: il nuovodi Luciano Colono, già patron del Victor Lounge e di Watch M Diamon, la trattoriana ‘Aò’ che ha preso il posto dell’Osteria del pesce in viale Ceccarini e che sarà inaugurata il 19 dicembre prossimo. Tutto parte da una richiesta dell’amministrazione condominiale del palazzo in cui ha sede il locale: attraverso una Pec è stato ingiunto all’imprenditore il ripristinotinteggiaturafacciata esterna, riportandola alla colorazione originale. Insomma: a risultare indigesta ai residenti, più che la prelibata cucinana, sembra essere la livrea del brand ideato per ile ispirato al, composta da rosso granata, rosso porpora, arancio fluo e nero.