RILEGGI LIVE – Conte in conferenza | Non ho scelto il sostituto di Kvaratskhelia Stiamo provando altri moduli

Le parole di Antonioinstampa a Castel Volturno alla vigilia di Udinese-Napoli: segui la diretta testuale su SpazioNapoliLastampa di Antonioa poche ore da Udinese-Napoli, partita valida per la 16a giornata di Serie A. Gli Azzurri devono dare una risposta alla sconfitta interna contro la Lazio. Serve una scossa immediata.Il tecnico azzurro sarà privo dia causa dell’infortunio accusato in Napoli-Lazio. Al posto del georgiano ci sarà David Neres, ma attenzione a possibili novità tattiche. Raspadori e Ngonge scalpitano.Lasciano qualcosa le due sconfitte? “Zero punti e l’uscita dalla Coppa Italia. Più di questo non possono lasciare”Da dove si riparte dopo le due sconfitte? “Si riparte lavorando lavorando lavorando”.Cosa non convince ancora del percorso? “nto di quanto fatto in questi cinque mesi.