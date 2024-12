Ilrestodelcarlino.it - Rabiti presenta il suo ultimo libro

Domani alle 17.30 alla libreria Mondadori del Mega Forlì (corso della Repubblica) incontro con l’autrice Donatella, che presenterà ildi poesie ‘Sulle soglie del nulla’ (Tempo al, 2024); dialoghera con lei Maurizio Gioiello e leggerà alcune poesie Laura Siboni, accompagnamento musicale di Davide Siboni (violino). Ilraccoglie cinquanta componimenti di varia lunghezza, in versi liberi e sciolti. Gli argomenti toccati sono di tipo esistenziale, spaziando dall’attualità al passato, fino ai miti antichi. Donatellaè nata a Forlì, dove vive e insegna Lettere in un istituto tecnico tecnologico. Ha pubblicato articoli e racconti su riviste online. Alcuni suoi testi sono stati segnalati in concorsi nazionali e pubblicati in antologie cartacee. Nel 2022 ha pubblicato il romanzo ‘La tentazione della scrittura.