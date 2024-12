Scuolalink.it - Personale ATA: incremento degli organici di sostegno per i progetti PNRR

Il Governo annuncia un possibile aumentodie l’assunzione di supplenti ATA a supporto deilegati al. Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL, evidenzia come questo intervento rifletta le proposte avanzate dal sindacato alle forze parlamentari. “La nostra mobilitazione contro i tagli nella scuola sta iniziando a dare i primi risultati”, afferma Fracassi, ribadendo l’impegno per garantire risorse adeguate al sistema scolastico. Scioperi e proposte per salvaguardare ilscolastico ATA La FLC CGIL ha organizzato scioperi nazionali il 31 ottobre e il 29 novembre, con l’obiettivo di contrastare i tagli programmati dal Governo. “Abbiamo presentato specifici emendamenti per incrementare le dotazioni organiche, in particolare per i posti die ATA“, spiega Fracassi.