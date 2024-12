Sport.quotidiano.net - Paulo Fonseca al Milan: tensioni interne e sfide cruciali contro il Genoa

L’immagine è quella di un uomo sempre più solo al comando. Sei mesi spaccati dall’annuncio del contratto biennale con opzione sul terzo, 160 giorni dal suo atterraggio a Malpensa, a inizio luglio: nessun dirigente di spicco ad accoglierlo all’aeroporto, nè aello. Quasi un oscuro presagio. I conti sembravano già non tornare allora, figurarsi ora che, pur dopo quattro vittorie di fila in Champions, il tappo è saltato. Non la prima volta. Ma la più rumorosa. Al centro del tutto,: ieri, come al suo arrivo, solo. Dopo il metaforico pugno sul tavolo sferrato in coda al 2-1 sulla Stella Rossa, non c’era nessuna figura chiave della società alla ripresa degli allenamenti. L’incon la dirigenza qualche ora più tardi, in occasione della festa natalizia del settore giovanile a San Siro: lì, colloquio tra l’allenatore e Ibrahimovic, presente insieme a Furlani e Moncada.