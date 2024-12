Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis: “Porterò l’oro nel cuore, contenta del mio tempo nei 50 dorso nonostante tutto”

Leggi su Oasport.it

Non si poteva chiedere di più a. Pochi minuti dopo aver vinto la medaglia d’oro con la 4×50 stile libero mista grazie anche alla sua ottima frazione finale, la diciottenne nata a Savigliano si è dovuta acre del sesto posto nei 50con il crono di 26”26, in una gara dominata dalla statunitense Regan Smith che ha firmato il nuovo record del mondo in 25”23.però non ci pensa molto: “Sinceramente sono contentissima, sto ancora pensando alche ho vinto prima. Non ho nulla da dire in verità. Chiaramente questa prova dei 50è stata difficile, ho dovuto faredi corsa ma fa parte del processo, non vuole essere una scusa: sono comunquedelche ho fattodi oggi lo terrò sempre nel“.Poiché rimane anche la soddisfazione di essere già entrata tra le migliori al mondo nella specialità: “Prendermi la finale era un obiettivo, un sogno.