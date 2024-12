Notizie Asvis | Connessione internet quali fattori trainano gli europei nella scelta del provider?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Tommaso Tautonico della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 03 dicembre 2024La stragrande maggioranza degliconsidera la connettività un’esigenza fondamentale e la maggior parte delle aziende vede le nuove reti gigabit come un’opportunità di crescita. Lo dichiara la ricerca “Europe’s Digital Pulse: connectivity trends and consumer insights”, condotta tra luglio e agosto 2024 su un campione di 9.600 persone in 30 Paesi (inclusa l’Italia) e pubblicata a ottobre da Connect Europe, l’associazione che rappresenta i principali fornitori di connettività in Europa, e Ipsos, leader mondialericerca di mercato.Il 5G può fare la differenzaSecondo la ricerca, più del 60% dei titolari di piccole imprese ritiene che le nuove tecnologie di rete come 5G e fibra ottica rappresentino un’opportunità per migliorare e far crescere la propria attività.