Tpi.it - Neonati sepolti, si aggrava la posizione di Chiara Petrolini: “Il primo figlio è nato vivo e poi è stato ucciso”

, siladiSiladi, la 22enne che ha sepolto nel giardino del suo appartamento i figli appena nati: secondo i risultati dell’autopsia, eseguita dal medico legale Valentina Bugelli e di Francesca Magli, “uno dei dueseppelliti danel giardino della sua casa a Traversetolo in provincia di Parma era ancora”.La causa del decesso delneo, infatti, “non è da ascriversi ad una morte ante partum”: il bimbo, quindi, sarebbepartorito dae poiin un secondo momento.La ragazza aveva dito di aver seppellito il neonel giardino della sua abitazione dopo averlo “scosso” e constatato che “non respirava”.Il procuratore Alfonso D’Avino, invece, sin dalle prime fasi d’indagine aveva ipotizzato che anche ilfossedalla 22enne, che si trova attualmente agli arresti domiciliari in attesa della sentenza della Cassazione in seguito al ricorso presentato dalla difesa.