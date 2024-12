Terzotemponapoli.com - Napoli: Sparnelli: “Lobotka o Anguissa in panchina con l’Udinese”

: “incon”ll, nonostante la sconfitta del Diego Armando Maradona contro la Lazio, resta nelle zone altissime della classifica. In partenopei sono ora secondi, dietro solo all’Atalanta. Ma è chiaro che la compagine azzurra abbia mostrato dei problemi, tra questi quello del gol.lfa fatica a trovare la via della rete. Se è vero che Romelu Lukaku non ha ancora espresso tutto il proprio potenziale è altrettanto onesto sottolineare come il belga raramente sia stato servito in modo adeguato dai suoi compagni di squadra. Ne ha parlato Massimo, ex addetto stampa del, nel corso della trasmissione Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente Tv Luna.: “incon”Vi dico che Antonio Conte sta pensando a una importante novità di formazione in vista della partita delcontro