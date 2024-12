Liberoquotidiano.it - Manovra, Assotermica: errore eliminare caldaie a condensazione da incentivazione

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - L'industria del riscaldamento, una realtà italiana che occupa più 10mila addetti e genera un fatturato di circa 3 miliardi di euro, oltre a un indotto di migliaia di imprese medio-piccole della filiera impiantistica, chiede al governo di "non approvare una modifica legislativa alla legge di Bilancio che escluderebbe ledalle prossime misure d'. Diversamente, si minerebbe il percorso di transizione energetica del nostro Paese, che vede tra i propri pilastri la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale, oltre a indebolire un comparto di eccellenza che può offrire soluzioni utili alla decarbonizzazione". E' quanto si legge in una nota di- Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti termici.