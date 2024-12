Anteprima24.it - L’attrice e scrittrice Aurora Ruffino incontra gli studenti del Liceo Giannone di Caserta

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stata– protagonista, per citarne alcuni, delle fiction Rai “Braccialetti Rossi”, “I Medici”, del film “La solitudine dei numeri primi” ed autrice del libro “Volevo salvare i colori” – l’ospite speciale di una interna giornata, quella di mercoledì, dedicata al cinema ed alla cultura organizzata dai ragazzi del“Pietro” dipresso l’Auditorium Provinciale nell’ambito del progetto “Nuovi Valori in Serie” ed in collaborazione con “Legge: Scrittori in Città”.IL CINEMAL’incontro mattutino, interamente dedicato aglidel” e dei Comprensivi “Dante Alighieri” e “– De Amicis”, ha toccato, in modo particolare, l’esperienza dicome attrice con la visione del film per la televisione “La luce nella masseria” prodotto dalla Rai per celebrare i settant’anni dall’inizio delle trasmissioni televisive in Italia.